مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 رمضان في محافظة دمياط

عممت مديرية الأوقاف بدمياط على مساجدها منشورا لتقويم مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان حسب التوقيت المحلى لمدينة دمياط الموافق للهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أبريل، والثاني من شهر رمضان المبارك في محافظة دمياط، وكذلك مواقيت الصلاة التي يلتزم بها المصلين لإقامة الصلوات، وذلك لاختلاف المواعيد في كل محافظة عن الأخرى حيث يهتم المواطنين بمعرفة مواقيت الصلاة وبخاصة موعد أذان المغرب الذى يتغير كل يوم.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد فى ثان أيام شهر رمضان

وجاء منشور مديرية الاوقاف بدمياط محددا موعد أذان المغرب اليوم الأحد ثان أيام شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:13 حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط وقبيل موعد أذان المغرب بمحافظة القاهرة بدقيقتين.

مواقيت الصلاة خلال ثان أيام رمضان

ويؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 دقيقة.

ويؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:29 دقيقة مساء.

ويرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد فى تمام الساعة 6:13 دقيقة.

و يرفع أذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:33 دقيقة مساء.

ويرفع أذان المغرب بمحافظة دمياط قبيل دقيقتين من موعد اذان المغرب بمحافظة القاهرة، حيث يؤذن لصلاة المغرب فى محافظة دمياط اليوم الأحد في تمام الساعة 6:13 دقيقة بينما يأتى موعد أذان المغرب بمحافظة القاهرة عند الساعة 6:15 دقيقة.