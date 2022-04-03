تموين دمياط: 9 شون جاهزة لاستقبال محصول القمح.. وبدء التوريد 15 أبريل الجاري

قال المحاسب على الغزاوى مدير عام التموين بدمياط أن هناك 9 شون جاهزة لاستقبال محصول القمح من مزارعي دمياط هذا العام موضحان أن محافظة دمياط ستبدأ إستلام القمح من المزارعين بدءا من منتصف ابريل الجارى شأنها شأن باقى محافظات الوجه البحرى .

تقديم موسم التوريد أسبوعين وتأخيره أسبوعين

وأوضح مدير عام التموين بدمياط: فى تصرحات خاصة للوطن أن محافظة دمياط ستبدأ استلام القمح وتخزينها فى الشون بدءا من يوم 15 ابريل وحتى نهاية شهر أغسطس مضيفا أن الوزارة قامت بتقديم بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من يوم 15 في الشهر نفسه وحتى يوم 30 أغسطس بدلا من 15 أغسطس بهدف توريد نحو 6 مليون طن قمح.

9 شون جاهزة لاستقبال القمح

وأكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن هناك 9 شون جاهزة لإستقبال محصول القمح من أهالينا المزارعين بالمحافظة حيث تبلغ المساحة المنزرعة هذا العام حوالي 30170 فدان بزياده حوالي 2000 فدان عن العام الماضي منهم حوالي 1020 فدان مزروع على المصاطب وهو محصول عالي الإنتاجية ويوفر في إستهلاك مياه الري والمساحة المنزرعة الحالية جاءت كالتالي1901 فدان منزرعة داخل مركز دمياط وحوالي 6984 فدان بمركز فارسكور و2643 فدان بمركز الزرقا و 13300 فدان بمركز كفر سعد و2700 داخل مركز كفر البطيخ وحوالي 1871 فدان بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز كفر سعد و 771 فدان بأراضى الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور، والمحصول في حاله جيده وذلك بسبب الالتزام بالسياسة الصنفية حيث أن الأصناف المنزرعة بالمحافظة عالية الإنتاجية مثل صنف جيزة 171 ومصر 3 وسدس 14.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بدمياط إلى أن الشون التسع الجاهزة للإستقبال القمح الذى سيتم توريده هي شون البنك الزراعي بكل من فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد والتوفيقيه والسلام بمساحة تخزينية لكل واحدة منهم بحوالي 2560 طن، إضافة لشونه مضرب الزرقا بسعة تخزينية حوالى 8000 طن وشونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية حوالى 8000 طن وشونه مطحن السيالة بطاقة تخزينية حوالى 2700 طن، وقد تم تشكيل اللجان المتواجدة بالتوريد بوجود مندوب في كل شونة وهناك متابعه مستمرة على مدار اليوم، ومن المتوقع زياده إنتاجية الفدان هذا العام ليصل من حوالي 18 إلى 20 أردب للفدان الواحد.

جدير بالذكر أن وزارة التموين قدمت موعد إستلام القمح أن بهدف شراء 6 مليون طن من القمح المحلي بحلول نهاية موسم التوريد في أغسطس 2022، وسيكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.