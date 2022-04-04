تراجع سعر الدولار بقيمة قرشين اليوم الاثنين 4-4-2022

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 4-4-2022 في مصر، مع بداية التعاملات بقيمة قرشين فى عدد من البنوك، لتبلغ حصيلة التراجعات أكثر من 26 قرشا وفقًا لموقع البنك المركزي.

يُشار إلى أن الدولار الأمريكي، شهد صعودَا تجاوزت نسبته 16% بداية منذ 21-3-2022، أي منذ 14 يومًا.

البنوك الأعلى بيعا وشراءً للعملة الأمريكية

سجل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي صدارة البنوك، التي تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.27 جنيه، فيما جاء المصرف العربى الدولى كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم 4-4-2022 في مصر

وسجل سعر الدولار في مصر تراجعا مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 4-4-2022.

وجاءت أسعار الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي يباع بسعر 18.37 مقابل 18.27 جنيه للشراء

سعر بيع الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء

سعر بيع الدولار في بنك المشرق 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء

سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.33جنيه، مقابل 18.23جنيه للشراء

سعر بيع الدولار في الأهلي المصري بيع بسعر 18.33جنيه، مقابل 18.23جنيه للشراء

- بيع سعر الدولار في اجريكول بسعر 18.30 جنيه، مقابل 18.20جنيه للشراء

سعر عملات غير مدعومة بالبنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-4-2022

ليرة لبنانية تباع بسعر 0.012 جنيه.- ليرة تركية تباع بسعر 1.243 جنيه.- ريال يمنى يباع بسعر 0.073 جنيه.- روبل روسي يباع بسعر 0.216جنيه.-سعر هريفنا الاوكرانية يباع بسعر 0.621-ريغيت الماليزى يباع بسعر 4.331 .