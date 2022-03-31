عاجل .. تراجع سعر الدولار قرشين في منتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر منتصف التعاملات بقيمة تتراوح ما بين قرش وقرشين عقب استقرار سعري لم يدم طويلا في بداية التعاملات اليومية.

وتواصل العملة الأمريكية التراجع فى البنوك مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاعات تجاوزت الـ16% بداية من يوم الاثنين من الأسبوع المنتهي.

وأعلنت شركات الصرافة بالغرف التجارية، أن التراجع فى سعر الدولار بسبب زيادة الحصيلة الدولارية وزيادة الودائع واستثمارات الدول العربية لمصر خلال الفترة الحالية فضلا عن سعر الدولار فى مصر تنافسى للعاملين بالخارج، وفقا لـ علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة السابق بالغرف التجارية لـ«الوطن».

واحتل بنك الكويت الوطني مكان الصدارة، تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.29 جنيه، فيما جاء بنك المصرف المتحد كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.30 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

وكان سعر الدولار فى مصر قد سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية للبنوك ليوم الخميس 31-3-2022

- سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي يباع بسعر18.37 مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك كريدي أجريكول 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك المشرق 18.34 جنيه مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنكي مصر والأهلي المصري 18.34جنيه مقابل 4 18.2 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري بـ18.33 جنيه مقابل 18.21 جنيه.

أسعار العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة

تذبذبت أسعار العملات غير المدعومة أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، بعد استقرار لم يدم طويلا.

- بيع الريال اليمني بسعر 0.073 جنيه مصري.

- بيع الجنيه السوداني بسعر 0.041 جنيه مصري.

- بيع الليرة اللبنانية سعر 0.012 جنيه مصري.

- بيع الليرة التركية بسعر 1.247 جنيه مصرى.

- بيع رينغيت ماليزي بسعر 4.343 جنيه مصري.

- بيع هريفينا أوكرانية بسعر 0.621 جنيه مصري.

- بيع الروبل الروسي بسعر 0.224 جنيه مصري.