عبدالغفور البرعي ليس الأول.. كريم محمود عبدالعزيز «مفيش زيه» في التقليد

تمكّن كريم محمود عبدالعزيز من جذب الأنظار بصورة واسعة خلال ظهوره مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، إذ جّسد الثنائي عددًا من الشخصيات المميزة في تاريخ السينما المصرية، التي نالت على إعجاب الجمهور وتفاعل معها.

وجسّد كريم محمود عبدالعزيز، شخصية الفنان عبدالمنعم مدبولي، في فيلم «الحفيد»، ودور «عبدالغفور البرعي» الذي أداه النجم الراحل نور الشريف خلال أحداث مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، بالإضافة إلى لاعب الكرة عبدالمنعم مصطفى صاحب لقب «شطة» الذي قلده «كريم» أيضًا خلال هذا الإعلان.

لم تكن تلك أول مرة يجسد بها الفنان كريم محمود عبدالعزيز، شخصيات من الزمن الجميل، فسبق أن أدى عدة شخصيات التي حازت على إعجاب الجمهور، وكان أشهرها والده الراحل محمود عبدالعزيز.

كريم محمود عبدالعزيز يجسد شخصية والده

قلّد كريم الشخصية التي جسّدها والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز «جمال أبو العزم» في فيلم «الكيف» الذي عرض عام 1985، وذلك من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تقليد نور الشريف

كما جسّد الفنان كريم محمود عبدالعزيز شخصية الفنان نور الشريف، «كمال»، الذي قدمها النجم الراحل خلال أحداث فيلم «العار»، الذي تم عرضه عام 1982، وذلك عن طريق فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تقليد كريم محمود عبد العزيز لـ عادل إمام

وعبر فيديو نشره خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، جسّد الفنان الشاب شخصية النجم القدير عادل إمام «فتحي نوفل» في فيلم «طيور الظلام» الذي تمّ عرضه في عام 1995.