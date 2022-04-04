الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين لإثبات الدخل الشامل: «عشان متتوقفش»

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية مخاطبة بعض أصحاب بطاقات التموين عبر «بونات صرف الخبز» من أجل تحديث بطاقة التموين سواء بتقديم بيان بالدخل الشامل أو بالنسبة لمالكي السيارات الحديثة، وذلك ضمن إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني لحذف الفئات غير المستحقة والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجا للدعم الحكومي الشهري.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين لإثبات الدخل الشامل

وتتطلب الإجراءات المطلوبة لإتمام تحديث بطاقة التموين سواء للعاملين بالدولة أو لغير العاملين أو بالنسبة لأصحاب المعاشات، عدد من المستندات والأوراق التالية:

1 - صورة بطاقة التموين.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي.

3 - صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية - أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي.

4 - بون الصرف المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل.

5 - مفردات مرتب للموظف بإجمالي المرتب كامل والذي يتقاضاه شهريا مختوم بختم شعار الجمهورية (إذا كان من العاملين بالدولة).

6 - بالنسبة لغير العاملين بالدولة يجب إحضار بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية مثبت فيه إجمالي الدخل مختوم بختم شعار الجمهورية.

7 - بالنسبة لأصحاب المعاشات يجب إحضار برنت تأمينات بإجمالي قيمة المعاش مختوم بختم شعار الجمهورية.

رسالة لحاملي البطاقات التموينية من موظفي الحكومة

ومؤخرًا بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بونات صرف الخبز رسالة لبعض المواطنين حاملي البطاقات التموينية من موظفي الحكومة، نصت على ضرورة توجه المواطن الظاهر له رسالة عبر بون صرف الخبز إلى مديرية التموين التابع لها المواطن، لتقديم صورة من بيان الدخل أو الأجر الشامل الذي يتقاضاه من جهة العمل التابع لها.

كما نصت الرسالة على ضرورة تقديم مفردات المرتب، في موعد أقصاه 25 مارس الجاري، من أجل تحديد مدى أحقية المواطن في الاستمرار ضمن منظومة الدعم من عدمه، إلا أن الوزارة مدت مهلة استلام بيان الدخل حتى يوم 7 أبريل الجاري.

كما بثت وزارة التموين، بداية من أول أبريل الجاري رسالة أخرى عبر بون صرف الخبز مخاطبة أصحاب السيارات الحديثة مطالبة إياهم سرعة التوجه إلى مكاتب التموين.