مواعيد صرف التموين في رمضان 2022.. 1300 مجمع استهلاكي لخدمة المواطنين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام مواعيد صرف التموين في رمضان 2022، من منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف التموين في رمضان 2022

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ مواعيد صرف التموين في رمضان 2022 كما هي من المنافذ التي تفتح أبوابها للمواطنين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، مشيرة إلى أنّ مواعيد صرف التموين ثابتة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنّ منافذ البقالين تعمل طوال أيام الأسبوع في صرف المقررات التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، دون عطلة أسبوعية أو إجازات رسمية، لتوفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين.

قائمة السلع الغذائية المتوافرة في منافذ التموين

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة 400 جرام 4 جنيهات.

- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات.

- مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيها.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 6 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125جرام 5.50 جنيه.

- حليب جاف 125 جرام 17 جنيهًا.

- خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

- زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيهًا.

- كیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه.

- بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام بسعر جنيهان.

- كیس سايل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهان.

- بسكويت يويوز ساده 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع جنيهان.

- بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

وتختلف مواعيد عمل المخابز البلدية التي تنتج رغيف الخبز البلدي الذي يصرف على بطاقة التموين، حيث حددت وزارة التموين عمل المخابز من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال شهر رمضان 2022.