سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-4-2022.. تراجع بشكل جماعي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-4-2022 في مص، تراجعًا سعريًا بجميع البنوك أمام الجنيه المصري، بقيمة قرش، وتعد العملة السعودية من العملات العربية الأكثر توافرًا واستقرارًا أمام الجنيه في سوق الصرف المحلية.

وتقوم شركات الصرافة بتدبير الريال السعودي للمعتمرين لعمرة رمضان، وفقا لـ علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة سابقًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أفضل سعر لبيع وشراء الريال اليوم

سجل سعر الريال السعودي أفضل قيمة له للبيع ليوم الإثنين في بنك مصر بنحو 4.8567 جنيه، بينما سجل في بنك المصرف العربي الدولي سعر 4.8755 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك الأهلي المصري 4.8862 جنيه للبيع، مقابل 4.8567 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في المشرق بسعر 4.8758 جنيه للبيع، مقابل 4.8515 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك بلوم، نحو 4.8808 جنيه للبيع مقابل 4.8542 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.8795 جنيه للبيع، مقابل 4.8459 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد إلى 4.773 جنيه للبيع مقابل 4.6904 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في البنك المصرف العربي الدولي، نحو 4.8755 جنيه للبيع مقابل 4.8489 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي اليوم في البنك قناة السويس بسعر 4.8834 جنيه مقابل 4.8349 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو 4.8862 جنيه، مقابل 4.8407 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.8813 للبيع مقابل 4.8148 للشراء.