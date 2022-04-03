سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-4-2022 في البنوك وشركات الصرافة

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر، تباينا سعريا في جميع البنوك أمام الجنيه المصري، حيث يعد الريال السعودي من العملات العربية الأكثر توافر واستقرار أمام الجنيه في سوق الصرف المحلي.

واستطاعت شركات الصرافة تدبير الريال السعودي للمعتمرين مؤخرا، خاصة عمرة رمضان، وفقا لعلي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا أنّ هناك وفرة بسبب تحويلات العاملين في الخارج، خاصة من السعودية، التي تحتل المرتبة الأولى في تشغيل العمالة المصرية.

أفضل سعر لبيع وشراء الريال اليوم

وبيع الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك المشرق بنحو 4.8675 جنيه، بينما سجل في بنك المصرف العربي الدولي سعر 4.8782 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك مصر 4.888 جنيه للبيع، مقابل 4.8593 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بسعر 4.8889 جنيه للبيع، مقابل 4.8593 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك بلوم، نحو 4.8859 جنيه للبيع مقابل 4.8591 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك «المصري الخليجي» 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.8471 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي إلى 4.8795 جنيه للبيع مقابل 4.847 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في البنك المصرف العربي الدولي، نحو 4.8782 جنيه للبيع مقابل 4.8515 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي اليوم في البنك قناة السويس بسعر 4.8871 جنيه مقابل 4.8861 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك «الإسكندرية»، بلغ نحو 4.8808 جنيه، مقابل 4.835 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.8881 مقابل 4.814.