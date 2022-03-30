سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

يسعى عدد كبير من المسلمين لأداء العمرة في شهر رمضان الكريم، لذا يزداد الاهتمام بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي نستعرض سعر بيع وشراء العملة السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.87 جنيه للشراء مقابل 4.89 جنيه للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر نحو 4.86 جنيه للشراء و4.89 جنيه للبيع اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي، وذلك وفق تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك صباحا.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 4.900 جنيه للبيع، مقابل 4.872 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر نحو 4.89 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر 4.89 جنيه للبيع مقابل 4.85 جنيه للشراء، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد سجل الريال السعودي سعر 4.89 جنيه للبيع مقابل 4.70 للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.90 جنيه للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.