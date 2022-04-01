سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-4-2022 في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر، استقرارًا سعريا في جميع البنوك أمام الجنيه المصري.

وبيع الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك مصر بنحو 4.8593 جنيه، بينما سجل في بنك المصرف العربي الدولي سعر 4.8779 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك مصر 4.8886 جنيه للبيع، مقابل 4.8593 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بسعر 4.8887 جنيه للبيع، مقابل 4.859 جنيه للشراء.

- وسجل الريال السعودي في بنك cib، نحو 4.878 جنيه للبيع مقابل 4.854 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك «ميد» 4.8911 جنيه للبيع، مقابل 4.7086 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.880 جنيه للبيع مقابل 4.835 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.8869 جنيه للبيع مقابل 4.727 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد، بسعر 4.88 جنيه مقابل 4.692 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك «التعمير والإسكان»، بلغ نحو 4.8921 جنيه مقابل 4.78 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل عدد من العملات الرئيسية

وسجّلت العملة السعودية تباينا سعريا أمام العملات الرئيسية في البنوك، اليوم الجمعة 1-4-2022 كالآتي:

- بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي، نحو 3.7513 ريال.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.1470 ريال.

- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي، 4.9214 ريال.

- سعر الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي، 4.0625 ريال.