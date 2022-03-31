سجّل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر، استقرارًا سعريا في جميع البنوك أمام الجنيه المصري، فيما تباين سعره أمام جميع العملات متراجعا أمام الدولار الأمريكي والفرنك السويسري.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

يُباع الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك مصر بنحو 4.862 جنيه، بينما جاء في بنك hsbc بسعر 4.88 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الخميس، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك المشرق 4.8955 جنيه للبيع، مقابل 4.8608 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.8912 جنيه للبيع، مقابل 4.862 جنيه للشراء.

- وسجل الريال السعودي في بنك cib، نحو 4.8862 جنيه للبيع مقابل 4.862 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك «ميد» 4.9017 جنيه للبيع، مقابل 4.7007 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.891 جنيه للبيع مقابل 4.8456 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.8922 جنيه للبيع مقابل 4.7325 جنيه للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد، نحو 4.888 جنيه مقابل 4.7007 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك «التعمير والإسكان»، بلغ نحو 4.8921 جنيه مقابل 4.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل عدد من العملات الرئيسية

سجّلت العملة السعودي تراجعًا أمام الدولار الأمريكي والفرنك السويسري اليوم الخميس 31-3-2022، كما يلي:

- بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي، نحو 3.7513 ريال.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.1915 ريال.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي، 4.9307 ريال.

- سعر الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي، 4.0 632 ريال.