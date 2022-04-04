تفاصيل مشروع تسمين 20 عجل بتلو.. 100 ألف جنيه أرباح سنويا

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن مدى ربحية مشروع تسمين العجول البتلو في مصر نظرًا لاحتياج السوق لمثل هذا النشاط الإنتاجي، ما يساهم في زيادة الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل للشباب ورفع متوسط دخل الفرد.

أرباح مشروع تسمين عجول البتلو تبدأ بـ30 ألف جنيه في العام الأول

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية لمشروع تسمين 20 عجل بتلو في السنة، أنَّ الأرباح المتوقعة من النشاط بنهاية العام الأول تصل إلى 30 ألف جنيه، لتستمر في الزيادة حتى تسجل 100 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات المشروع تتخطى 590 ألف جنيه بنهاية العام الخامس

وتابع الجهاز في دراسته، أنَّ إيرادات المبيعات السنوية المتوقعة من تسمين 20 عجل بتلو، تصل إلى 275 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ590 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

قروض بنكية تصل لـ100 ألف جنيه والفوائد 5%

فيما كشفت الدراسة عن إمكانية إتاحة تسهيلات ائتمانية لصاحب النشاط بضمان المشروع من البنوك المحلية، حيث يحصل التاجر على قرض بنكي تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه، والسداد على أقساط لمدة تصل لـ10 سنوات، بفائدة 5% فقط في إطار مبادرة البنك المركزي.

وأوضحت أن التكلفة الاستثمارية الكلية لمشروع تسمين 20 عجل بتلو لا تتعدى 130 ألف جنيه، يساهم المستفيد بـ30 ألف جنيه فقط في بداية تشغيل النشاط الإنتاجي، فيما لا يحتاج سوى لتشغيل عدد 2 عمال، كما أنَّ دورة الإنتاج الواحدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وبحسب الدراسة، يتطلب المشروع توفير «حظيرة مواشي، ميزان طبلية حمولة 1 طن»، بجانب «عجول جمسي بمتوسط وزن 80 كيلو للرأس الواحدة، وأعلاف مركزة، وأعلاف خضراء، وأدوية بيطرية»، وذلك بهدف إنتاج عجول جمسي بمتوسط وزن 250 كليو للرأس الواحدة، بجانب الاستفادة من إنتاج وبيع السباخ البلدي.

ووفقا للدراسة الاسترشادية، يعتمد المشروع على تسمين عدد 20 عجل جمسي في السنة، بمعدل 10عجول في الدورة الواحدة، ومدتها 6 أشهر، وتبدأ مرحلة التسمين بعد الفطام مباشرة، حيث تتميز العجول الجمسي بمعدلات نمو عالية.

فيما أشارت إلى أهمية اختيارعجول التسمين لنجاح مشروع التسمين، ناصحة المربين بالإلمام بصفات الحيوانات الصالحة للتسمين، والاختيار وشراء حيوانات تنطبق عليها المواصفات المطلوبة.

أكد الجهاز على وجود فجوة كبيرة في إنتاج اللحوم الحمراء، مقابل طلب كبيرعلى لحوم الجاموس في مصر والدول العربية، وأن أفضل متوسط وزن لتسمين العجول الجمسي الصغيرة هو80 كيلو للمرحلة الأولى، فيما يتم تسعيرعجول الجاموس وفقا لآليات العرض والطلب.