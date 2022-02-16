«مفتاح عجل وبيت الخالة».. كلمة السر في كشف غموض مقتل سائق بالإسكندرية

«مفتاح عجل، وجثة مصابة بكدمات فى الرأس وبقعة من الدماء فى مساحة نصف متر» بهذه الكلمات استهل تقرير معاينة موقع حادث العثور على جثة سائق يدعى «ماجد. أ»، 19 عاما، في منطقة الرمل بالإسكندرية، حيث تم العثور على جثة المجني عليه جثة هامدة فى قطعة أرض فضاء، بالمنطقة.

تفاصيل التحريات

التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، كشفت أن المجني عليه يمتلك توك توك ولديه صديق يدعى «فاروق. و»، 22 عاما، ويسكن بالقرب من المجني عليه، ويمتلك توك توك هو الآخر، ولديه شقيق يريد شراء توك له.

ووفقا للتحريات فقد قرر المتهم سرقة صديقه ووفقا لاعترافاته فقد استدرج المجنى عليه بصحبة شقيقه، لتوصيلهما إلى بيت خالتهما، وفي الطريق قاما بإيقافه وقتل المجني عليه والاستيلاء على التوك توك.

جثة شاب

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه سائق مركبة «توك توك»، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة «توك توك» وشقيقه، مقيمان بذات المنطقة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضافا باستقلالهما مركبة «التوك توك» قيادة المجني عليه، مُستغلين علاقة الجيرة معه واستدراجه لمكان العثور عليه لسرقة المركبة قيادته، وما إن وصلوا لمكان الواقعة قاما بالاعتداء عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، واستوليا على مركبة «التوك توك» خاصته، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية» سائق مركبة «توك توك»، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية «أمكن ضبطه» ومركبة التوك توك المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية بعد إقرارهما بالواقعة.