تداول 26552 طن بضائع و232 شاحنة خلال 24 ساعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، تم وصول ومغادرة 7 سفن خلال اليوم.

حركة تداول السفن بمواني البحر الأحمر

وأفاد بيان الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بوصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 9 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم وذلك بالتنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالمواني لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى المواني.

تداول 1599 طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

وأكد بيان الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شهدت تداول 1599 طن بضائع عامة ومتنوعة، و158 شاحنة، و3 سيارات ملاكي، وشملت حركة الواردات تداول 24953 طن بضائع عامة ومتنوعة، و74 شاحنة، وسيارة ملاكي.

استقبال 24558 طن ألومنيوم من أستراليا

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «CHANG AN» فارغة قادمة من العقبة لشحن فوسفات، والسفينة «NEW LADER» قادمة من أستراليا بحمولة 24558 طن ألومنيوم، فيما غادرت السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 97 شاحنة وسيارتين ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين «سيناء» و«عمان» واللتان غادرتا أيضًا، حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 345 طن بضائع عامة و50 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، وسيارة ملاكي، إضافة إلى تصدير 61 شاحنة بحمولة 1599 طن بضائع عامة.