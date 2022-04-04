منة عرفة في أول ظهور لها بعد خبر انفصالها: الطلاق لم يتم بشكل رسمي

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصًة بعد ظهورها إعلاميًا لأول مرة بعد الانفصال وتحدثها عن محمود المهدي.

وقالت الفنانة منة عرفة، عن محمود المهدي، «أنا بحبه جدًا، وبكن له كل الاحترام والتقدير، وزعلانه أكيد من اللي حصل»، مضيفة: «إحنا أول مرة أعلنا الانفصال مكنش الطلاق لسه تم، خدنا قرار الانفصال عن بعض بس محصلش رسميًا على الورق، والمرة ديه إحنا ماشيين في الإجراءات لأن فيه تفاصيل ما بينا كتير لازم نخلصها الأول عشان يتم الانفصال»، وذلك خلال استضافتها في برنامج «سابع سما».

تصريحات سابقة لـ«منة عرفة» عن «محمود المهدي»

تحدثت الفنانة الشابة منة عرفة، عن محمود المهدي، عدة مرات، كانت من أبرزها، حينما حلت ضيفة في برنامج «كلام الناس»، في يناير الماضي، وقالت أنها مرتبطة رسميًا به منذ سنه، عندما عبرت عن ذلك بقولها: «إحنا كاتبين الكتاب من سنة، بس معرفش لسه الفرح أمتى».

منة عرفة: محمود المهدي لم يطلب مني ترك التمثيل

وأشارت الفنانة منة عرفة، خلال لقائها في برنامج «كلام الناس»، إلى أن محمود المهدي، لم يطلب منها أن تترك التمثيل، ولكن حينما حدثت بينهما عدة مشاكل لفترة من الوقت فكر في ذلك، متابعة: «لما قعدنا مع بعض عرفنا إن شغلي مش هو سبب المشاكل، وإن السبب الرئيسي هو تدخل الناس في حياتنا».

وفي يوليو الماضي، نشرت الفنانة منة عرفة، صورة برفقة محمود المهدي، معلقة عليها: «وإني أراك بعينِ قلبي جنةُ يا من بك مر الحياةِ يطيبُ»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ويذكر أن الثنائي، منة عرفة، ومحمود المهدي، انفصلا عن بعضهما في شهر مارس الماضي، حينما أعلن الأخير ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».