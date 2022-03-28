محمود المهدي يغازل منة عرفة بعد الانفصال: ربنا يجمع هدومنا في غسالة واحدة

شهدت العلاقة العاطفية التي جمعت بين محمود المهدي ومنة عرفة، قبل انفصالهما، العديد من عبارات الغزل التي قد تكون غريبة واستثنائية بالنسبة للبعض، إذ كان يُعبر لها في كثيرٍ من الأحيان بجمل غير مُعتادة، مثل «أنتي تريند قلبي» و«يا رب يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة».

أرغب في التعبير عن حبي لـ منة عرفة بطريقتي الخاصة

وبدوره، كشف محمود المهدي، خلال حواره لـ«الوطن»، عن أسباب استخدامه تلك العبارات، قائلًا: «أنا أحب منة عرفة كثيرًا، ودومًا كنت حريصًا على إظهار حبي لها بطريقتي الخاصة، وألا تكون شبه طريقة أي شخص آخر، فعندما أقول تلك العبارات وكأني أمزح معها بشكلٍ رومانسي وعاطفي لكن بطريقتي».

وأضاف محمود المهدي: «سهل جدًا أقول لها أنا بحبك، لكن هذه الكلمة يقولها ناس كثيرين، لكن أنا أحب التعبير عن حبي لها بطريقتي الخاصة»، لافتًا إلى أن تلك العبارات كانت تُثير جدلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رسائل الجمهور الإيجابية تدفعني للاستمرارية

وقال محمود المهدي: «في الأول خالص، كنت أشعر بضيق شديد من أي تعليقات سلبية أو بها شتائم وإهانة، لكن فيما بعد أدركت جيدًا أنه لن يُحبني الجميع، أو يكرهني كل الناس، لذلك لم أعد أهتم بالهجوم والشتائم، والرسائل الإيجابية هي من تدفعني للاستمرار».

وحول انفصاله عن منة عرفة مطلع شهر مارس الماضي، أكد أنه لم يجمعهما اتصالًا منذ وقوع الانفصال: «لكن فيه تواصل مع الأهل من وقتٍ لآخر، وأنا بتمنى لـ منة كل الخير في حياتها»، داعيًا بقوله: «يا رب يجمع هدومي وهدومها في غسالة واحدة».