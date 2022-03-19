تفاصيل طلاق منة عرفة.. «السر في مكالمة هاتفية»

تفاصيل طلاق منة عرفة، هذه الجملة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشر محمود المهدي، طليق منة عرفة، ستوري كشف بها تفاصيل طلاق منة عرفة.

وكتب محمود المهدي على ستوري الإنستجرام: «في كام حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كدة، لحد ما ينزل الفيلم، واتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشاكل، أنا دافعت عنها لما جت سيرتها، ولما رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل، لو أنا حابب أشتهر كنت عملت زي الأغلبية».

وأكمل المهدي حديثه عن طليقته منة عرفة كلامه وكتب: «كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال كنت جنبها لما جاتلها المكالمة من الشخص ده بس الأيام الجاية هيتم توضيح بعض نقاط من المكالمة».

محمود المهدي يتحدث عن طليقته منة عرفة

وواصل قائلا: «أما عن الحياة الخاصة مش هدخلها على السوشيال ميديا وبتمنى الخير والله لأي حد كان في حياتي وربنا يوفق الجميع في الخير ويهدينا جميعا وللعلم ناس كتير بعتت تقول كده منة أكتر واحدة وقفت معايا واللي حصل ظروف خارج عن إرادتها أنا اللي أعرفها أي حد لو عرف هيعذرها هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينه».

منة عرفة تلتزم الصمت

ولم تعلق منة عرفة على أي تصريح كتبه طليقها محمود المهدي، والتزمت الصمت، ولم تشارك جمهورها أي تفاصيل أو حديث عن حياتها الشخصية، بل التزمت بالصمت، وكان آخر ما نشرته صورة لها بعيد الحب الماضي وعلق عليها طليقها وقتها وكتب: «قلبي دائما يا جميلة»، ولكن لم ترد منة عرفة عليه حتى الآن، وحذفت كل صورها معه من السوشيال ميديا.