«الأرصاد» تكشف سبب الشعور بأجواء ربيعية في رمضان: الفضل للرياح (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الربيعية المستقرة خلال فترات النهار مستمرة اليوم على أغلب أنحاء البلاد، مع زيادة سطوع فترات أشعة الشمس، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، فمن المتوقع أن يكون الطقس مثل الأمس، بجانب استمرار نشاط الرياح الأمر الذي يشعر المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

ارتفاع الحرارة 6 درجات بالبلاد غدا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إلى تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا على أنحاء الجمهورية، إذ أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة 6 درجات مقارنة باليوم، وأن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 37 و38 درجة مئوية.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، ويكون الطقس مائلا للبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق البلاد.

طقس معتدل بمناطق جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد جنوب الصعيد طقسا معتدلا خلال فترات الليل، منوهة إلى الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى، والذي يصل لأكثر من 15 درجة مئوية بين فترات النهار والليل.