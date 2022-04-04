الأرصاد: أجواء حارة جدا في رابع أيام رمضان.. ودرجة الحرارة تصل 39

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأجواء غدا رابع أيام شهر رمضان ستكون شديدة الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، ومن المتوقع لدرجات الحرارة أن تسجل بين 38 و39 درجة مئوية، وتكون الأجواء غداً شديدة الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، ويكون الارتفاع بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل والأجواء في فترات الليل لطيفة، وسيكون هناك هدوء تام لسرعات الرياح، وستظهر من الغد الأتربة العالقة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

أتربة عالقة ستؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأتربة العالقة ستؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات النهار.

وأكدت تعرض البلاد لموجة حارة من الغد وتنتهي يوم الجمعة، وبدءا من الجمعة سنشعر بالانخفاض الطفيف بدرجات الحرارة، ولكن مع يوم الجمعة سيكون هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من الضروري الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، لتوقع انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل، موضحة أننا رسميا بدأنا فصل الربيع يوم 21 مارس، لكن بداية الربيع شهدت موجة شديدة البرودة، ثم ارتفاع درجات الحرارة من الأسبوع الماضي.

بدء تخفيف الملابس وارتداء الصيفية

ونصحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ببدء تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية مع النصف الثاني من فصل الربيع وأعياد شم النسيم، خلال فترات النهار والليل، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع خلال فترات النهار والليل ونرتدي معها الملابس الصيفية، ولكن إلى أن تستقر درجات الحرارة خلال هذه الفترة نستمر بالحفاظ على الملابس الشتوية.