الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية.. الحرارة تنخفض 16 درجة في السويس ليلا

شهدت محافظة السويس اليوم الاثنين، طقس معتدلاً، غائم جزئيا، وكانت الرياح متفاوتة الشدة منذ ليلة أمس ومستمرة حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط توقعات من الهيئة العامة للأرصاد بأن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج به يصل إلى مترين، وأن يسود طقس مائل للحرارة نهارا.

المحافظة: استعدادات لأي تغيرات في الطقس

وأعلنت محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لأي طوارئ قد تنتج عن تغييرات في الطقس والتقلبات الجوية، فمنذ تعرض البلاد لعدم الاستقرار في أحوال الطقس، بدأت في تهيئة بلاعات المطر في الشوارع والتنسيق مع شركة مياه القناة في نشر الفرق والسيارات بالميادين تحسبا لأي تدخلات قد تحدث.

الأرصاد تحذر من الأتربة والشبورة وانخفاض الحرارة درجات ليلا

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم، في بيان لها، من الانخفاض الشديد في دراجات الحرارة المتوقع ليلا، ونشاط الرياح، ما يؤدي للشعور بالبرودة ليلا، كما تضمنت التحذيرات أن السويس من المناطق المتوقع تعرضها لتكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وحملت التوقعات الخاصة بالهيئة أن هناك مناطق تتعرض لرياح محملة بأتربة عالقة.

قياسات الطقس اليوم في السويس

وسجلت نسبة الرطوبة بالسويس في الساعات الأولى من الصباح 47%، في حين كانت سرعة الرياح 18 كم/ساعة، أما درجة الحرارة صباحا، كانت 17 درجة مئوية، وبحسب التوقعات فإنها ستنخفض ليلاً من درجتها العظمى المتوقعة خلال النهار 33 درجة مئوية، لتصبح 17 درجة مئوية مع عدم توافر فرص لتساقط الأمطار.