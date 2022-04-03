متى نودع الملابس الشتوية ونرتدي الصيفية؟.. هيئة الأرصاد تجيب

يتساءل الكثيرون خلال الفترة الأخيرة عن متى نُودع الملابس الشتوية ونرتدي الصيفية؟، خاصة أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ومن المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات متتالية خلال شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، متى نُودع الملابس الشتوية ونرتدي الصيفية؟، وفق تصريحات خاصة لعضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم.

متى نُودع الملابس الشتوية ونرتدي الصيفية؟

وقالت «غانم» في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن من سمات فصل الربيع هو التقلبات الجوية، خاصة ما يتعلق بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، مضيفًة أنه لا يُنصح حتى الآن بتخفيف الملابس الشتوية إلا بعد مرور الثلث الأول من فصل الربيع.

وأضافت، أن فصل الربيع بدأ في 21 مارس الماضي، موضحة أن ارتداء الملابس الصيفية يبدأ في الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.

وذكرت أنه مع التقدم في فصل الربيع سيكون هناك تقارب بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وذلك لحين اعتدال الأجواء على كل الأنحاء، ووقتها سنودع نهائيًا الملابس الشتوية، بعد أعياد شم النسيم.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه خلال الفترة من غد الاثنين الموافق 4 أبريل، حتى السبت 9 من نفس الشهر، يكون الطقس حارا على جنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، فتشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتعود الشبورة المائية لتظهر بداية من الغد على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهر ة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح التي تكون محملة بالأتربة والرمال، على بعض المناطق.