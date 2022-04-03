الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة حتى الخميس 

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس الحار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، التي ستزيد بداية من الثلاثاء المقبل، إذ نشهد ارتفاعًا ما بين 4 - 5 درجات على جميع مدن الجمهورية، بشكلٍ متفاوت، حيث المحافظات الشمالية والساحلية ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الإرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة ستتراوح ما بين 31 - 36 على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، إذ يسود طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل ليلا، مع استمرار نشاط الرياح الجنوب الغربية الحارة المقبلة من الجزيرة العربية.

وعن حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فسيكون هناك ارتفاع ملحوظ على جميع المحافظات، إذ ستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 - 42 درجة على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويسود طقس شديد الحرارة، خلال ساعات النهار، معتدل ليلا، حيث تسجل الدرجة الصغرى نحو 20 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال الصعيد ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، يصاحبها أتربة عالقة في الجو، خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 23.