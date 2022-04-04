مكافحة الإدمان: 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر المخدرات

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الصندوق ينتهج حزمة من البرامج الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع، يأتي على رأسها القرى التي كانت مهمة لسنوات طويلة، وحرص الصندوق على التواجد في هذه القرى بشكل كبير منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تدشين حزمة من البرامج الوقائية

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني أن الصندوق وصل لأكثر من 700 قرية.

وبدأ تدشين حزمة من البرامج الوقائية، على رأسها الزيارات المنزلية، حيث يولي الصندوق الاهتمام بزيارة كل بيت من بيوت الأهالي في القرى، ويقوم بتعريفهم آليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع مريض الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية عبر الخط الساخن بالمجان وسرية تامة.

أهالي القرى المستفيدة من حياة كريمة رحبوا بالصندوق

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أن الأهالي في القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة رحبوا بالصندوق، كما أن الجهات التنفيذية رحبت بالصندوق لأن الصندوق يعمل في إطار الزيارات المنزلية حيث يزور الصندوق المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وبدأنا نعقد جلسات أسرية بشكل مستمر مع أهالينا وأولادنا الموجودين هناك.

تنفيذ 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة

واستكمل مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أنه جرى تنفيذ 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر المخدرات، وتم تنظيم أكثر من 1000 ورشة عمل، حيث تم استقطاب مجموعة من الشباب الجامعي حتى يتطوعوا بالصندوق وعندما نخرج من أي قرية، فإن المتطوعين الذين يعملون معنا موجودن في القرية لتقديم خدمات الصندوق.