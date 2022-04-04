توزيع 18 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالفيوم

وزّعت جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية، بالاشتراك مع مبادرة «حياة كريمة»، 18 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة شهر رمضان المُبارك، وذلك ضمن قافلة «وصل الخير» التي أطلقتها الجمعية في قرى محافظة الفيوم، بالاشترك مع 150 جمعية شريكة أخرى في مركزي يوسف الصديق، ومدينة الفيوم، وسط فرحة وإشادة المستفيدين بتلك الكراتين.

توزيع 18 ألف كرتونة مواد غذائية

وكانت محافظة الفيوم تسلّمت 18 ألف كرتونة مواد غذائية من مبادرة حياة كريمة ضمن قافلة «وصل الخير»، مع بداية شهر رمضان المُبارك تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالاشتراك مع 150 جمعية أخرى في مركزي إطسا ويوسف الصديق اللذين شملتهما المبادرة في مرحلتها الأولى، إضافة إلى مدينة الفيوم.

توزيع الكراتين على الأرامل والأيتام

وقامت مندوية جمعية صلاح الدين بتوزيع كراتين المواد الغذائية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، بالاشتراك مع جمعية «العزة» لتنمية المجتمع، وذلك على الأسر الأكثر احتياجاً، والأرامل، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، مُقدمين لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

فرحة عارمة لدى المستفيدين

وعبّر الأهالي المستفيدون بتلك الكراتين عن فرحتهم الشديدة بها، مُشيدين باهتمام مبادرة حياة كريمة بتوزيع كراتين مواد غذائية عليهم لتخفيف الأعباء عنهم طوال الشهر الكريم، ومُطالبين باستمرار توزيع تلك الكراتين عليهم لتساعد في تخفيف أعباء الحياة عنهم.

ينتظرون شهر الخير كل عام

وقالت «أم هاشم»، إحدى المستفيدات من الكراتين، أنّها أرملة وأم لثلاثة أطفال، وتنتظر شهر رمضان كل عام نظراً لأنّه شهر الخير والكرم، ويقدم لها الكثيرون عدة مساعدات، والمواد الغذائية التي تسد حاجتها هي وأطفالها لفترة طويلة، موضحةً أنّ الكرتونة مليئة بالمواد الغذائية المختلفة التي ستغنيها عن الشراء طوال الشهر الكريم.