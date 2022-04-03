162 قافلة طبية تعالج 207 آلاف مواطن بالمجان خلال مارس ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ207 آلاف و509 مواطنين من خلال 162 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

إجراء 32 ألفًا و720 تحليلًا وعقد 41 ألفًا و955 ندوة تثقيف صحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ إجراء 32 ألفًا و720 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 41 ألفًا و955 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 2101 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

تحويل 2101 حالة للمستشفيات

وأكّد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

تيسير علاج كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، إذ تمّ توقيع الكشف الطبي على 14 ألفًا و275 مواطنًا بمحافظة أسوان، و9 آلاف و506 مواطنين بأسيوط، و5 آلاف و230 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و5 آلاف و153 مواطنًا بالإسماعيلية، و2782 مواطنًا بالأقصر، و1397 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و748 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و783 مواطنًا بالجيزة، و7 آلاف و387 مواطنًا بالدقهلية، و1497 مواطنًا بالسويس، و16 ألفًا و105 مواطنين بالشرقية، و5 آلاف و721 مواطنًا بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنَّه تمّ تقديم الخدمة أيضًا لــ17 ألفًا و306 مواطنين بالقاهرة، و8 آلاف و841 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و489 مواطنًا بالمنوفية، و13 ألفًا و337 مواطنًا بالمنيا، و2552 مواطنًا بالوادي الجديد، و9 آلاف و781 مواطنًا ببني سويف، و2824 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و237 مواطنا بسوهاج، و6 آلاف و52 مواطنًا بكفر الشيخ، و4 آلاف و399 مواطنًا بمطروح، و4 آلاف و348 مواطنًا بقنا، و15 ألفًا و442 موطنًا بالغربية، كما تمّ الكشف الطبي على 13 ألفًا و317 مواطنًا بدمياط