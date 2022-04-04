يسرا عن دورها في أحلام سعيدة: أول مرة أجسد شخصية سيدة تفقد البصر

تصدرت الفنانة يسرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة عبر شاشة قناة on، وذلك بعد ان فقدت شخصية «ديدي هانم» التي تجسدها في العمل بصرها بسبب تعرضها لحادث.

وقالت الفنانة يسرا في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «كان هذا أمر صعب في البداية خاصة أنها المرة الأولى التي أجسد فيها شخصية سيدة تفقد البصر ولكن ما ساعدني أنني كنت قد تدربت على هذا الأمر تمثيليا من قبل».

يسرا تفقد البصر في أحلام سعيدة

وأكدت يسرا أنها كانت قد تدربت على كيفية التعامل مع فقدان البصر بسبب مشروع سينمائي كان من المفترض أن تقدم فيه دور سيدة تفقد البصر، ولكنه لم يكتمل ولم يخرج للنور.

وكشفت يسرا عن أن المميز في أحلام سعيدة أن فقدان البصر لدى الشخصية هنا لا يعرض بشكل مأساوي ولكنه بشكل إنساني كوميدي لذيذ، وسنرى الشخصية كيف ستتعامل في هذا الإطار بسلاسة تتناسب مع طبيعة العمل.

تفاصيل أحداث مسلسل أحلام سعيدة

يذكر أن يسرا تعرضت لحادث سير خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة من قبل شخص مجهول جعلها تفقد بصرها وتوالت الأحداث في الحلقة، وشهدت أيضًا إصابة ديدي هانم بالأرق وقلة النوم وذلك بسبب تعرضها لكوابيس مستمرة بأن ثمة شخص يحاول التخلص منها.

ويشارك بجانب يسرا في مسلسل أحلام سعيدة مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف وعماد رشاد ونور محمود، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.