مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 3 والقنوات الناقلة مؤشر يبحث عنه العديد من متابعي العمل عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، خاصة أن المسلسل ينال إعجاب الكثيرين من محبي الدراما الخفيفة في دراما رمضان 2022.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E، كالآتي:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- والإعادة الأولى تأتي الساعة 5:30 صباحًا.

- فيما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

تتميز أحداث مسلسل أحلام سعيدة بطابع اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات يتجهنّ لأحد مراكز العلاج النفسي بسبب معانتهن من الأرق ليلًا لمواجهتهنّ مشكلات خاصة مختلفة من واحدة إلى الأخرى.

ومن ثم تتوالى الأحداث بمقابلة كل منهنّ لمفاجآت غير متوقعة، وتتصاعد المواقف في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

العمل من بطولة جماعية نسائية، إذ يشارك في تمثيله، يسرا، وغادة عادل، وشيماء سيف، وانتصار، ومي كساب، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.