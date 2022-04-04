«الكبير أوي 6» يخطف التريند مع بداية رمضان.. والجمهور: أحمد مكي عامل عظمة

حظي الفنان أحمد مكي، بردود فعل واسعة، مع بداية انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، إذ تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين.

ويأتي الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بعد مرور نحو سبعة أعوام كاملة على الجزء الخامس، وهناك حالة من الترقب والتشويق، لمتابعة أحدث أجزاء السلسلة الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا منذ انطلاقها عام 2010.

وعلى مدار الفترة الزمنية ما بين الجزأين الخامس والسادس من مسلسل الكبير أوي، صارت هناك فجوة إلى حدّ ما في الأعمال الكوميدية، ليتوجه جمهور هذه السلسلة إلى الأعمال الكوميدية الأخرى، سواء مسلسلات أو برامج.

السر في توقيت العرض

وقال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فطرت النهارده وأنا بتفرج على الكبير أوي.. بصراحة اتبسطت جدًا وبرشح لكم جميعًا تعملوا زيي»، فيما قال آخر: «أي حد مش بيتفرج على الكبير أوي فهو مقصر في حق نفسه ومحتاج يتعالج».

وأضاف متابع عبر موقع «فيس بوك»: «‏والله إحنا كنا بنتفرج على برنامج تاني كنوع من أنواع الطقوس على الفطار مش حبًا في البرنامج، بس خلاص رمضان ده هنعتمد الكبير أوي على الفطار»، فيما قال أحد المتابعين: «افتح لنا يابني الكبير أوي ساعة الفطار».

كما أعربت إحدى المتابعات عن ندمها، بعد تغافلها عن مشاهدة أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 6، قائلة: «منا ماكانش ينفع أفوّت أول حلقة من الكبير أوي»، كما أشاد آخر بالجزء الجديد من المسلسل، قائلًا: «الكبير أوي أحلي حاجة على الفطار».