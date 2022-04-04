مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة احمد مكي الحلقة 3 والقنوات الناقلة

مع بداية اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 3 والقنوات الناقلة، والذي ينتمي لفئة الأعمال الكوميدية والخفيفة.

وللباحثين عن مواعيد مسلسلات رمضان 2022، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 3 والقنوات الناقلة، وترددها على القمر الصناعي النايل سات وفق المعلن في السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وتمتلك مجموعة قنوات ON E، حقوق البث الحصري لنقل مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وهو من بطولة باقة من ألمع نجوم الدراما، ومنهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل.

ويعرض اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل الثالث من شهر رمضان المعظم الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 6، ويكون العرض الأول مساء اليوم عقب أذان المغرب بشكل مباشر، حيث تذاع الحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً.

وبحسب المعلن على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فأن أول إعادة للحلقة تكون الساعة 01:50 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

تردد قناة ON E

وللراغبين في متابعة مسلسل الكبير أوي 6، يمكن ضبط تردد القناة على الريسيفر والتلفاز من خلال اتباع الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 مجموعة كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وليلى عز العرب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.