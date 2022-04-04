تشكيل لجان لمتابعة إجراءات توريد القمح ببورسعيد.. قاعدة بيانات متكاملة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية توريد القمح من جانب المزارعين، مشيرا إلى أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال 35 ألف طن قمح.

جاء ذلك خلال عقد محافظ بورسعيد اجتماع لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسؤولى الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة ومنطقة شرق بورسعيد، وإدارات التحول الرقمي والمتغيرات المكانية وشبكة معلومات المرافق.

قاعدة بيانات عن الأراضي الزراعية والمزارعين

ووجه محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة بتشكيل لجنة مسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، كما وجه بتشكيل لجنة من إدارة الحوكمة و مديرية الزراعة لمتابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول الي الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة.

وأكد أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال 35 ألف طن قمح، وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين، كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس الجنوب ومسؤولي منطقة شرق بورسعيد بالتواجد الدائم وسط أصحاب الحقول والجمعيات الزراعية وحثهم علي سرعة توريد المحصول الي الصوامع الحكومية المخصصة لذلك.

جاهزية الصوامع لاستقبال موسم التوريد

وشدد اللواء عادل الغضبان على رفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد، ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح.

يذكر أن محافظ بورسعيد عقد عدة اجتماعات متواصلة، للتأكد من جاهزية واستعداد محافظة بورسعيد لاستقبال موسم القمح، فيما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته و أخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح ، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة.