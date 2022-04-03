التموين: بدء موسم توريد القمح لعام 2022 في 400 موقع على مستوى الجمهورية

قال المهندس كمال هشام، الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، إن موسم حصاد القمح بدأ منذ 1 أبريل الجاري بشكل مبكر عن المعتاد بمدة 15 يوما، لافتا إلى أنه في السنوات الماضية كان يحصد القمح مبكرا في عدة مناطق مثل توشكى والفرافرة وشرق العوينات، وهذا العام تم توحيد موعد الحصاد على مستوى الجمهورية من خلال 400 موقع.

وأوضح «هشام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار» مع الإعلاميين همام مجاهد وإيمان الحويزي، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن لجنة الحصاد المكونة من عضو مديرية التموين وعضو هيئة سلامة الغذاء وعضو وزارة الزراعة وأمين العهدة، وبدأت بمحاضر الفتح على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه من المتوقع استلام من 5.5 إلى 6 مليون طن من القمح.

الصوامع تخزن القمح لأكثر من عام

وأشار «هشام» إلى أنه يجرى استلام القمح في شون ذات أرضيات مرصوفة وتعامل كنقطة تجميع وليست نقطة تخزين، ويمكث القمح بها لمدة يوم واحد فقط، وتحول إلى بعد ذلك إلى الصوامع المجهزة، لافتا إلى أن مشروع الصوامع يستوعب كميات كبيرة من الأقماح ويخزنها لأكثر من عام، وأنه يجري توزيع الصوامع على المناطق الأكثر غزارة في الإنتاجية.

الشرقية تتصدر المحافظات في إنتاج القمح

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، أن محافظة الشرقية تتصدر المركز الأول في إنتاج القمح تليها المنيا ثم البحيرة ثم كفر الشيخ والدقهلية، وينقل المحصول من تلك المحافظات إلى أقرب موقع مجاور لها، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للمشروع القومي للصوامع تصل إلى 4 مليون طن، وتبنت وزارة التموين منظومة تداول الأقماح بين صوامع الجمهورية للتحكم المركزي من خلال شبكة ربط بين الصوامع وكذلك خط سير سيارات نقل القمح لتوفير رقابة صارمة على صرف الأقماح.