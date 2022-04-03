الغربية: الدولة وضعت التسهيلات اللازمة لتشجيع الفلاحين على توريد القمح

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على كل حبة قمح تم زراعتها، من أجل تحقيق رؤية الدولة لمواجهة أي معوقات بخصوص توفير القمح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم مع ممثلي 160 جمعية زراعية لتوعية المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية، إلى جانب شرح آليات توريد محصول القمح المحلي 2022، والذي بدأ في 1 أبريل الجاري وينتهي في 31 أغسطس القادم، بحضور المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، والدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة.

أسعار توريد القمح

وخلال الاجتماع، أوضح المحافظ أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع الفلاح، من خلال توفير الأسمدة المدعمة لكل من يلتزم بتوريد القمح المحلي خلال العام الحالي، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك ارتفع السعر إلى 856 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط و885 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

حظر نقل القمح

وأشار «رحمي» أن توريد القمح هذا العام أصبح إلزاميا طبقا لقرار وزير التموين، والذي ألزم جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح بتسليم جهات التسويق الحكومية جزءا من المحصول الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 أردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم الأردب للحكومة، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق، إلا بتصريح من وزارة التموين.

يأتي ذلك بالإضافة لحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا، كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام، وبحد أقصى 48 ساعة، ونص القرار على معاقبة الأطراف المخالفة سواء البائع أو المشتري أو الوسطاء والممولين، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل الصفقة.

كما طالب المحافظ، الجمعيات ببذل مزيد من الجهد لتوعية الفلاحين بخطورة حرق المخلفات الزراعية وغيرها والتي تؤثر بشكل مباشر على المناخ وتعرض صحة المواطنين للخطر، كما طالبهم بمساعدة الوحدات المحلية في التصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية.

22 موقعا تخزينيا للقمح

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد تفقد صوامع القمح وأماكن التخزين بمراكز طنطا وسمنود وزفتى والمحلة لمتابعة استعداداتهم لاستقبال القمح، ضمن 22 موقعا تخزينيا وفرتها المحافظة في جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول أبريل الجاري، لاستقبال 184 ألف طن من القمح.