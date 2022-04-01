بداية توريد القمح لصوامع الإسكندرية.. نتاج 73 ألف فدان

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بدء موسم توريد الأقماح المحلية والذي ينطلق هذا العام بداية شهر أبريل والذي سيستمر إلى أواخر شهر أغسطس حيث تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لـ 6 مواقع تخزينية.

وتتكون اللجان من رئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.

صوامع الإسكندرية

وأوضح وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم توريد الأقماح الموردة بصومعة المتحدة والتي تبلغ سعتها 30 ألف طن وصومعة السلام الذي تبلغ سعتها 20 ألف وبنكر السلام والتي تبلغ سعته 45 ألف طن وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها 40 ألف طن وبنكر شمال القاهرة والتي تبلغ سعته 15 ألفا و700 طن وبنكر جنوب القاهرة التى يبلغ سعته 12 ألف و500 طن.

73 ألف فدان قمح في الإسكندرية

وأكد أنه من المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح في الإسكندرية هذا العام ما يقرب من 73 ألف فدان.

وأشار إلى أنه يقوم المختصون بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الأستاذة أماني حلمي وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام ولضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

زيادة سعر توريد القمح المحلي

ولفت إلى زيادة سعر توريد القمح المحلي هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 820 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيهات للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيه للأردب.

فيما شدد على قسم صيانة الحبوب و لجان الاستقبال بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في ظل استمرار فيروس كورونا تأمينا للعاملين و المترددين على أماكن التوريد.