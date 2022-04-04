سعر اليورو اليوم 4-4-2022 فى البنوك المختلفة.. متراجع 5 قروش

تراجع سعر اليورو، اليوم الإثنين 4-4-2022 في مصر، بقيمة 5 قروش فى البنك الأهلي المصري ليباع بسعر 20.262 مقابل 20.31 جنيه أمس الأحد وفق آخر تحديث للبنوك المختلفة، محليًا.

وعانى اليورو من تذبذب واضح بين ارتفاع وانخفاض، حيث تعد عملة اليورو من العملات التي جرى التنازل عنها من جانب المواطنين لسعرها التنافسي بين شركات الصرافة والبنوك بعد إجراءات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الأخير.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الإثنين 4-4-2022 سواء في البيع والشراء تباينًا من بنك إلى آخر.

بنوك تبيع وتشتري اليورو بأعلى سعر

وعُرض اليورو في مصر بأعلى سعر للبيع بنك الاستثمار العربي بسعر 20.1182 جنيه، وجاء البنك المصرف العربي الدولي في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.2159 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.262 جنيه للبيع، مقابل 20.0913 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.389 جنيه للبيع، مقابل 20.41جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية سعر 20.2509 جنيه، مقابل 20.1003 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في المصري الخليجي إلى نحو 20.2675 جنيه للبيع، مقابل 20.1077 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك saib، بسعر 20.26 جنيه، مقابل 20.12 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 20.313جنيه، مقابل 20.116 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بقناة السويس بسعر 20.299 جنيه، مقابل 20.0947 جنيه للشراء