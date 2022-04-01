سعر اليورو اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر.. «مستقر محليا»

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر، وفق آخر تحديث للبنوك المختلفة، عقب تراجعه أمس الخميس محليا، إذ عانت العملة الأوروبية الموحدة من تذبذب واضح بين ارتفاع وانخفاض، وتعد عملة اليورو من العملات التي تم التنازل عنها من جانب المواطنين لسعرها التنافسي بين شركات الصرافة والبنوك بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر الفائدة.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الجمعة 1-4-2022 سواء في البيع والشراء تباينا من بنك إلى آخر، وعُرض اليورو في مصر بأعلى سعر للبيع بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.3838 جنيه، وجاء البنك المركزي في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.342 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.5115 جنيه للبيع، مقابل 20.1899 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في العقاري المصري العربي، نحو 20.4891 جنيه للبيع، مقابل 20.2679 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية سعر 20.5003 جنيه، مقابل 20.2973 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في saib، إلى نحو 20.50 جنيه للبيع، مقابل 20.22 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك ميد بنك، بسعر 20.4847 جنيه، مقابل 20.229 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك cib نحو 20.4667 جنيه، مقابل 20.182 جنيه للشراء.

- يتم بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس، بسعر 20.4891 جنيه، مقابل 20.204 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو، أمام عدد من العملات اليوم تراجعا جماعيا، وجاءت أسعاره كما يلي:

- بيع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ1.1055 يورو.

- وصل اليورو مقابل الين الياباني لسعر 136.3500 يورو.

- سجل اليورو مقابل دولار هونج كونج سعر 8.66 يورو.

- بلغ سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0207 يورو.

- سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.8426 يورو.