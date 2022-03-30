سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر مقابل الجنيه

يهتم المواطنون بمتابعة سعر اليورو في البنوك المصرية المختلفة الحكومية والخاصة، لمتابعة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مختلف أسعار العملات، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو نستعرض أسعاره المختلفة وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي.

واختلف سعر اليورو من بنك لآخر في بداية تعاملات اليوم، وسجل سعره في البنك المركزي المصري 20.03 جنيه للشراء، و20.15 جنيه للبيع وجاءت أسعار اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.42 جنيه للبيع مقابل 20.25 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 20.42 جنيه للبيع مقابل 20.25 جنيه للشراء، وجاء سعر بيع اليورو في البنك التجاري الدولي بنحو 20.42 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء، كما سجل اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 20.24 جنيه للبيع مقابل 20.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني سعر 20.47 جنيه مقابل 20.06 جنيه للشراء.

وجاء سعر اليورو في بنك مصر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به 20.42 جنيه للبيع مقابل 20.25 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، 20.47 للبيع مقابل 20.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك

وسجل الدولار في البنك الأهلي نحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.39 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي cib سجل 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء.