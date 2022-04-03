سعر اليورو اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر.. متباين بجميع البنوك

تباين سعر اليورو، اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر، وفق آخر تحديث للبنوك المختلفة، محليًا. وعانت العملة الأوروبية الموحّدة من تذبذب واضح بين ارتفاع وانخفاض.

وتعد عملة اليورو من العملات التي تم التنازل عنها من جانب المواطنين لسعرها التنافسي بين شركات الصرافة والبنوك بعد إجراءات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الأخير.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الأحد 3-4-2022 سواء في البيع والشراء تباينًا من بنك إلى آخر.

البنوك التي تبيع وتشتري اليور بأعلى سعر

وعُرض اليورو في مصر بأعلى سعر للبيع بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.3838 جنيه، وجاء البنك المصرف العربى الدولى في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.2673 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.3134 جنيه للبيع، مقابل 20.1169 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في العقاري المصري العربي، نحو 20.4891 جنيه للبيع، مقابل 20.2679 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية سعر 20.5003 جنيه، مقابل 20.2973 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الاهلى اليوناني إلى نحو 20.5115 جنيه للبيع، مقابل 20.3248 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك ميد، بسعر 20.4847 جنيه، مقابل 20.229 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 20.46672جنيه، مقابل 20.22748 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بلوم، بسعر 20.5002 جنيه، مقابل 20.2152 جنيه للشراء.