صناع الكوميديا في مصر.. مصطفى غريب يكشف أهم نجمين بمسلسل الكبير أوي 6

أعرب الفنان الشاب مصطفى غريب، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بعد ظهوره في الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 6، بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يُعرض حصريًا عبر قناة ON، مُعربًا عن آماله، بأن تحظى الحلقات المُقبلة بقبول المُشاهدين أيضًا.

أحمد مكي وأحمد الجندي رشحوني للدور

كشف مصطفى غريب لـ«الوطن»، تفاصيل تجربته في مسلسل الكبير أوي 6، موضحًا أنّ ترشيحه للدور كان من قبل الثنائي أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، إذ جمعتهم جلسات عدة في بداية الأمر، حتى تم الاستقرار على تفاصيل الشخصية التي سيظهر بها، وتلتها فترة التحضيرات.

دعم كبير من أحمد مكي

يرى غريب، أنّ ترشيحه لمسلسل الكبير أوي، من قبل أحمد مكي وأحمد الجندي، بمثابة مسئولية كبيرة جدًا، واصفًا إياهما بقوله: «هم صُنّاع الكوميديا في مصر»، لافتًا إلى أنه تلقى منهما دعمًا كبيرًا طوال فترة التحضيرات والتصوير، حرصا على تذليل أي صعوبات وتحديات داخل البلاتوه.

ذكريات مصطفى غريب مع الكبير أوي

كان مصطفى غريب، قد أعرب عن سعادته لمُشاركته في مسلسل الكبير أوي 6، إذ كتب في وقتٍ سابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «سنة 2010، كانت أول سنة يتعرض فيها مسلسل الكبير، وكنت ساعتها عيل صغير، اتفرج على المسلسل وعشق كل حاجة فيه، زي كل الشعب اللى اتفرج عليه.. السنة دي بقى إن شاء الله، هكون جزء من العمل المهم ده، واللي دخل قلوب كل اللي اتفرج عليه، ويا رب تنبسطوا زي كل الأجزاء اللي فاتت».

مسلسل الكبير أوي الجزء 6، من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وليلى عز العرب، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.