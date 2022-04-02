مصدر: أحمد مكي وأحمد الجندي أصحاب فكرة إهداء «الكبير 6» لروح سمير غانم

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «الكبير 6» في العرض على شاشة قناة أون الناقل الحصري لها في شهر رمضان، ومن اللافت للنظر أن أحمد مكي وأحمد الجندي مخرج العمل والقائمين عليه اتفقا على إهداء الراحل سمير غانم الجزء السادس، وذلك كرسالة حب وامتنان للراحل.

فكرة إهداء المسلسل لسمير غانم

وقال مصدر لـ«الوطن» إن الفكرة كانت لـ أحمد الجندي مخرج المسلسل، وأحمد مكي الذي كان يفكر في نفس الفكرة، ووافقت شركة الإنتاج على ذلك المقترح مباشرة، وخاصة أن الراحل له مكانة خاصة ومميزة في قلوب كل المصريين.

وكتب في تتر المسلسل: «إهداء الى من أضحكنا وعملنا الضحك الأستاذ سمير غانم»، وفي نفس السياق أهدى صناع مسلسل «في بيتنا روبوت 2» المسلسل لدلال عبد العزيز والتي شاركت في الجزء الأول من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

واستطاعت مجموعة قنوات ON الحصول على حقوق بث وإذاعة مسلسل الكبير أوي 6، وذلك في سبيل إسعاد جمهور المسلسل الذين يحرصون على متابعة حلقاته منذ عرض الجزء الأول له، ويمكن للراغبين في مشاهدة المسلسل ضبط القناة على الرسيفر الخاص بهم على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

يشارك الفنان أحمد مكي البطولة عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.