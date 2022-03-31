القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. اضبط التردد

ينتظر جماهير النادي الأهلي، وعشاق الكرة المصرية والأفريقية، المباراة المنتظرة في دور الإياب ضمن منافسات الدورة السادسة والأخيرة في دور المجموعات، بين فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، إذ تقوم حاليا الجماهير المصرية والأفريقية بالبحث عن القنوات الناقلة للمبارة بين الأهلي والمريخ السوداني.

المبارة المرتقبة يوم الأحد المقبل، هي المباراة الثانية التي تجمع الفريقين، وذلك على أرض ستاد السلام، إذ يستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني، إذ كانت المباراة الأولى بينهم على ستاد الهلال بالسودان، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، نستعرض خلال السطور التالية التردادت الخاصة للقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، المفتوحة والفضائية المشفرة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، يوم الأحد الموافق 3 ابريل، وذلك على ستاد السلام «الأهلي» في تمام الساعة العاشرة.

تردادت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل المباراة على عدد من القنوات الفضائية المشفرة، الخاصة بشبكة beIN SPORTS، صاحبة حقوق بث البطولة فضائيا، كما تنقل على البث الأرضي لإحدى القنوات المفتوحة داخل مصر.

beIN SPORTS على نايل سات

- تردد القناة 11548 أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

- تردد القناة 11566 عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- تردد القناة 11054 افقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة أرضية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنقل قناة On Time Sports على ترددها الأرضي، مباراة الأهلي والهلال السوداني، إذ تقام المباراة داخل الأراضي المصرية، ولهذا يحق بثها على أحد التردادت الأرضية، وفقا للقوانين الدولية المنظمة للفيفا.