إنشاء طريق جديد بين القرى لخدمة مجمع صوامع الغلال بالإسماعيلية (صور) 

أعلنت محافظة الإسماعيلية، استحداث طريق جديد بين القرى لخدمة صوامع الغلال في محافظة الإسماعيلية، وتسهيل التنقل إليها في مركز ومدينة أبوصوير.

مواصفات الطريق

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الطريق يأتي ضمن خطة الدولة وتوجهاتها بالنهضة التنموية الشاملة لكل شبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف «بشارة»، أن الطريق تم استحداثه ضمن شبكات الطرق الجديدة لتسهيل حركة انتقال المواطنين والتيسير عليهم، ويتم العمل علي إنشاء طريق جديد خلف مقابر مدينة المستقبل يربط بين مجمع صوامع الغلال وطريق 36 حربي بطول يزيد عن كيلو متر وعرض 12 مترا.

من جانبه، قال المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إن المديرية تقوم حاليا بأعمال التنفيذ تمهيدا لتسليمه يوم 15 أبريل الجاري لاستقبال شحنات القمح لموسم الحصاد الجاري.

رصف طريق اللواء صلاح حمزة بالقصاصين

وفي نفس السياق، أنهت مديرية الطرق والنقل في الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد الشيمي، رصف 4 شوارع داخلية، وكذلك طريق اللواء صلاح حمزة بمدينة القصاصين التابعة لمركز القصاصين.

وقال الشيمي في تصريحات خاصة، إنه تم إنهاء 4 طرق بمنشأة بالكامل، وشملت الأعمال تنفيذ غرف صرف لمياه الامطار، وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي، إضافة إلى أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الإستثمارية الحالية، وتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والفرعية بكافة مراكز ومدن المحافظة.