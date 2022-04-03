تشييع جثامين ضحايا جريمة الإسماعيلية.. الزوج متهم بقتل زوجته وحماه «صور»

شيع آلاف من أهالي قرية نفيشة في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد جثامين ضحايا جريمة الإسماعيلية والتي راح ضحيتها مُسن وابنته علي يد زوجها في الساعات الأولى من صباح أمس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وانطلقت الجنازة من مسجد النور بقرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية إلى مقابر الأسرة بنفس القرية، وسط حالة كبيرة من الحزن بين أهالي القرية وجيران المجني عليهما.

الجيران: كانوا أفضل ناس في القرية

وقالت إحدي جيران الأسرة إن المجني عليه ويدعي سيد العناني 70 سنة كان من أكثر الجيران ترددًا علي المسجد وكان دائم تقديم المساعدة لأهالي المنطقة بالكامل.

وتابعت: "حسبنا الله ونعم الوكيل، صحينا علي حادث بشع وجريمة بشعة الراجل رغم أنه 70 سنة قتله وهو علي سجادة الصلاة أثناء صلاة الضحى وطلع قتل مراته".

نجل المجني عليه: الجاني ترك أسرته منذ 3 سنوات

وقال أحمد السيد، نجل المجني عليه في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الجاني على خلاف مع زوجته منذ فترة طويلة، وترك أسرته بالكامل ولم يسأل عنها طوال سنوات.

وتابع أنه منذ أن عاد وطلب من زوجته العودة إليه رفضت وطلبت منه الطلاق لكنه رفض نهائيًا وهو ما اضطر الزوجة إلي التقدم بخُلع عبر المحكمة.

وقال نجل المجني عليه إن المتهم حضر صباح أمس السبت واعتدى علي والده بسكين داخل المحل الخاص به بقرية نفيشة في الإسماعيلية إلي أن غرق في دمائه وتأكد من وفاته فقرر الصعود إلي المنزل للتخلص من زوجته.

نجل المجني عليه: المتهم استغل الهدوء أول أيام رمضان

وقال أحمد السيد نجل المجني عليه إن المتهم استغل الهدوء في أول أيام شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة وصعد إلى الدور الرابع متسللًا، ودخل من مكان غير مخصص وانهال على زوجته داخل غرفتها طعنًا بالسكين.

وتابع قائلًا: «نقلت شقيقتي إلى المستشفي غارقة في دمائها وحاول الأطباء إنقاذها إلا أنها توفيت عصر أمس السبت إثر الطعنات التي سددها لها الجاني».