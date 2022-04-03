توزيع 2 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، كميات كبيرة من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من المراكز والقرى.

وقالت مها الحفناوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، إنه تم استلام 2 طن لحوم وألفي عبوة مواد غذائية للتوزيع في 6 إدارات تابعة للتضامن الاجتماعي، ضمت مركز الإسماعيلية وفايد وأبو صوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية: التوزيع وفق قاعدة بيانات للتضامن

وقال اللواء أركان حرب شريف فهمب بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن عملية التوزيع تتم وفقا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم لضمان وصول كل الدعم لمستحقيه.

وأشارت مها الحفناوي إلى أنه تم حصر وتوزيع اللحوم وشنط المواد الغذائية لمستحقي الدعم ومن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه.

محافظ الإسماعيلية يتابع توافر كافة السلع الغذائية في دور الرعاية

وشدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة متابعة دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدا على التضامن الاجتماعي بالمرور على دور الرعاية للتأكد من توفير المواد الغذائية والتأكد من الصلاحية الخاصة بها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتحديد يوم للاحتفال بالأبناء، وتحديد يوم إفطار ويوم ترفيهي ضمن احتفالات يوم اليتيم بالمحافظة.