أسرة ضحايا جريمة الإسماعيلية تجهز سرادق لتلقي العزاء مساء اليوم (صور)

قالت أسرة ضحايا جريمة الإسماعيلية، إنهما سيتلقون العزاء مساء اليوم الأحد، في السرادق المقام بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقال أحمد السيد، نجل المجني عليه، عقب انتهاء تشييع الجثامين على مقابر القرية، إنه سيتم إقامة العزاء مساء اليوم أمام منزل العائلة، مشيراً إلى أن الأسرة في انتظار القبض على المتهم وتقديمه إلى المحاكمة.

الآلاف يشيعون جثامين الضحايا

وشارك الآلاف من أهالي قرية نفيشة في محافظة الإسماعيلية عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، في تشييع جثامين ضحايا جريمة الإسماعيلية والتي راح ضحيتها مسن في السبعينيات ونجلته على يد زوجها صباح أمس السبت.

وسادت حالة كبيرة من الحزن منذ أمس السبت حزناً علي وفاة «الحاج سيد عناني»، 70 سنة، ونجلته «ابتسام» على يد زوجها بسبب خلافات بينهما وطلبه العودة إليها مرة أخرى.

وقال الجيران إن المجني عليه وأسرته كانوا دائمي المساعدة للجيران، ويقفون جوارهم دائما في كافة المناسبات، موضحين أنه كان دائم التواجد في المسجد ومحافظا على الصلوات.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الإسماعيلية صباح أمس السبت، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد قيام أحد الأشخاص بقتل رجل مسن في شارع المخرطة بقرية نفيشة وشروعه في قتل زوجته.

ونقلت الأسرة الزوجة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لمحاولة إنقاذها، إلا أنها توفيت عصر أمس، وذلك بسبب خلاف بينها وبين زوجها.

وقالت الأسرة إن زوجها كان يرغب في إعادة زوجته مرة أخرى إلى المنزل، إلا أنها رفضت وطلبت الطلاق، وبعد رفضه قررت رفع دعوى خلع عليه خلال الأيام الماضية، ما دفعه للتخلص منها.