أسعار السمك البلطي اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 في مصر

تصدرت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» أسعار السمك البلطي في السوق المحلية، فهي غنية بالعديد من العناصر والفيتامينات والأحماض الدهنية للحفاظ على صحة القلب، كما أنَّها منخفضة السعر مقارنة باللحوم والدواجن.

ويستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار السمك البلطي، فضلا عن الأنواع الأخرى، وذلك بسوق العبور.

أسعار السمك البلطي اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من السمك البطلي ما بين 30 إلى 50 جنيهًا حسب الحجم والوزن، بالإضافة إلي المنطقة، أما سعر سمك الفيلية البلطي فتراوح سعر الكيلو بين 95 إلى 120 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور

وجاءت أنواع وأسعار السمك المتوفرة في سوق العبور كالآتي:

سمك المكرونة السويسي تراوح سعر الكيلو بين 50 و95 جنيهًا

سمك البلطي بدأ سعر الكيلو من 24 وحتى 38 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا تراوح سعر الكيلو منها ما بين 30 إلى 150 جنيهًا.

السبيط.. تباين سعر الكيلو منه بين 120 إلى 180 جنيهًا.

المرجان تراوح ما بين 22 إلى 38 جنيهًا.

السمك البوري تراوح ما بين 35 إلى 55 جنيهًا.

الدنيس وتراوح سعر الكيلو بين 90 و150 جنيهًا.

المكرونة السويسي ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

سمك الثعابين تراوح سعر الكيلو منه بين 50 إلى 230 جنيهًا.

وتباين سعر الجمبري من 50 إلى 300 جنيه حسب الحجم والنوع.

أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية

وتباينت أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية، على النحو الآتي:

سمك المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و 38 جنيهًا.

سمك التونة بين 35 و 100 جنيه.

سمك القاروص تراوح بين 140و 160 جنيهًا.

سمك الدنيس تراوح بين 160 و 180 جنيها

ويقبل المصريون على شراء الأسماك باعتبارها من أهم مصادر البروتين، وهي من الأطعمة سهلة الهضم، كما أنَّ أسعارها أقل مقارنة بأسعار الدواجن واللحوم في السوق المحلية.