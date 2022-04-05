يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة أيام شهر رمضان الكريم، إذ يحرص الكثيرون على أداء الصوات الخمس في مواعيدها، فضلا عن أنهم يبحثون عن لحظة إطلاق مدفع الإفطار بعد صيام يدوم لأكثر من 14ساعة، من أذان الفجر وحتى أذان المغرب.

وتقدم «الوطن»، من منطلق تلبية احتياجات القراء مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ.

مواقيت الصلاة اليوم 5-4-2022 في محافظة كفر الشيخ

ووفق إمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، والتي أعلنتها مديرية المساحة بالمحافظة، فإن مواقيت الصلاة كاملة اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ تأتي كالتالي:

ويؤذن صلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة و11 دقيقة صباحا، بينما يكون شروق الشمس في الساعة 5:42 دقيقة، وأذان الظهر عند الساعة 11:59 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ.

فيما يؤذن أذان العصر عند تمام الساعة 3:33 دقيقة، كما يرفع أذان المغرب الساعة 6:19 دقيقة بزيادة دقيقة عن اليوم السابق، كما يرفع أذان العشاء عند الساعة 7:39دقيقة مساء يعقبها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ

كما شملت إمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، إذ سيكون عند الساعة 6:19 دقيقة مساءً، ويمكن للمصلين أداء المغرب أو تناول الإفطار أولا على حسب عاداتهم، بينما تكون صلاة العشاء في الساعة 7:39 دقيقة، ويمكنهم أداء التراويح التي تمتد لنصف ساعة في مختلف المساجد.

مواقيت الصلاة وموعد الإفطار اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ

وووفقا لإمساكية رمضان 2022 فإن مواقيت الصلاة وموعد الإفطار اليوم الثلاثاء 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، متغيرة، إذ تزيد أو تقل دقيقة عن اليوم السابق، ويزيد موعد الإفطار يوميا بواقع دقيقة عن اليوم الذي سبقه، واعتاد البعض على تناول الإفطار عقب انطلاق مدفع الإفطار مباشرة، بينما يفضل آخرون أداء صلاة المغرب أولا.