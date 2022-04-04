تتزايد عمليات البحث عبر محركات البحث الرئيسية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان، إذ يبحث الصائمون عن المواعيد لأداء الصلوات في مواعيدها، فضلا عن معرفة وقت الإفطار والإمساك عن الطعام طوال شهر رمضان الكريم.

وتقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان

وبحسب إمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، فإن أذان فجر يؤذن يوم 3 رمضان الساعة 04:12 صباحا، بينما تشرق الشمس عند الساعة 05:42 صباحا، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:00 مساء.

ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:33 مساءً، كما يكون موعد أذان المغرب عند الساعة 06:18 دقيقة مساء.

ويستطيع الصائمون تناول الإفطار عند رفع أذان المغرب، كما يؤذن العشاء في تمام الساعة 07:38، وتؤدى صلاة التراويح، لمدة نصف ساعة وفقا لضوابط وزارة الأوقاف.

موعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان

وينتظر الصائمون في الأقليم، موعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان، إذ يؤذن في تمام الساعة 06:18 مساء، ويستطيع الصائمون تناول الإفطار بمجرد رفع الأذان الأول، وفقا لدار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

فتح المساجد قبل مواقيت الصلاة

ونحرص مساجد الإقليم على فتح أبوابها قبل بدء مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان بوقت كاف، وذلك ليؤدي المصلون الصلوات منذ بدايتها وسط إجراءات احترازية مشددة.