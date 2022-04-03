مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 3-4-2022 في كفر الشيخ

تلقى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ، رواجا كبيرا في البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يبحث الصائمون عن موعد الأذان في اليوم الثاني من أيام الشهر الكريم ليتناولوا الإفطار، إذ يختلف توقيت كل محافظة عن أخرى، ويكون فارق التوقيت بواقع دقيقة لـ3 دقائق .

وتنشر «الوطن» من خلال موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ، وذلك حرصا منها على خدمة قرائها في كل مكان.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ

وتختلف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ، عن أمس السبت بفارق دقيقة وفق إمساكية شهر رمضان 2022 في كفر الشيخ، حيث يؤذن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي في تمام الساعة 6 و16دقيقة، بينما تبدأ صلاة الفجر اليوم الساعة الرابعة و13دقيقة، وتقل دقيقتان عن أمس السبت ويكون موعد شروق الشمس الساعة 5:43 دقيقة، فيما يكون موعد أذان الظهر حسب لتوقيت المحلي الساعة 12 بالتوقيت المحلي، بينما تكون صلاة العصر عند الساعة 3:33 دقيقة، وفقا لإمساكية رمضان بكفر الشيخ.

أذان المغرب اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ

ووفقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، فأن موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ، يكون عند الساعة 6:16 دقيقة مساءً، ويمكن للمصلين أداء الصلاة بعدها على أن يكون الإفطار عقب انطلاق مدفع الإفطار، بينما تكون صلاة العشاء في الساعة 7:37دقيقة، ويؤدي المصلون صلاة التراويح عقب صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة وفق وزارة الأوقاف.

مواقيت الصلاة وموعد الإفطار اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ

وتتغير مواقيت الصلاة وموعد الإفطار اليوم الأحد 3-4-2022 في محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان اذا يجب على الصائمين متابعة المواقيت بدقة وعدم الإفطار في موعد محدد كل يوم بسبب فرق التوقيت، بينما يقوم بعض الثائرين بتوزيع التمور على المصلين في المساجد لإفطارهم ضمن مظاهر الشهر الفضيل.