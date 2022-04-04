يهتم المسلمون في كل بقاع الأرض وخاصة القاطنون بالأقاليم بمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ الموافق 3 رمضان، لأداء الصلوات في أوقاتها إذ أن رمضان الكريم هو شهر العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيه يتقرب العبد لربه بالصلوات في مواعيدها والدعاء وقراءة القرآن، فضلا عن التصدق وإتقان العمل وأداء النوافل.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان للقاطنين بالإقليم.

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ يوم 3 رمضان

ووفقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، فإن مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ يوم 3 رمضان، تأتي كالتالي:

أذان فجر يوم 3 رمضان في تمام الساعة 04:12 صباحا.

بينما يكون موعد الشروق في تمام الساعة 05:42 صباحا.

بينما يرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:00 مساء بالتوقيت المحلي.

كما يؤذن صلاة العصر في تمام الساعة 03:33 مساء بتوقيت كفر الشيخ.

كما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 06:18 دقيقة مساء، أي زيادة دقيقة عن اليوم السابق.

ويتناول الصائمون الإفطار بمجرد رفع أذان المغرب.

كما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:38 مساء.

وتؤدى صلاة العشاء ثم التراويح.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان

كما يبحث الكثيرون عن وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ 3 رمضان، وذلك للإمساك عن الطعام والشراب وبدء الصوم، ويكون موعد أذان الفجر اليوم يكون عند الساعة 4:12 دقيقة صباحا، بحسب التوقيت المحلي وإمساكية رمضان، بينما يكون وقت الإمساك عند الساعة 3:30 دقيقة.

المساجد تلتزم بمواقيت الصلاة

وتلتزم كافة المساجد بمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، بحسب تعليمات وزارة الوقاف والمديرية بالمحافظة، ويجرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين من فيروس كورونا.